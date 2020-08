La serie A ricomincerà il prossimo 19 settembre. Ecco invece quando sarà sorteggiato il nuovo calendario del campionato.

Il quadro delle squadre che parteciperanno al prossimo torneo di A si è completato ieri sera con la storica promozione dello Spezia, che andrà a far compagnia alle altre neopromosse della serie cadetta, ovvero Benevento e Crotone. Tutto pronto, o quasi, dunque, per l’inizio della prossima stagione agonistica.

Serie A, il calendario l’1 settembre

In questo momento la Figc tiene d’occhio la questione Covid. Del resto i contagi sono in aumento in tutto il paese e anche alcuni giocatori della massima serie sono risultati positivi. Ad ogni modo, se tutto andrà per il verso giusto, la ripartenza del campionato è già fissata per il prossimo 19 settembre.

E i calendari? Quest’anno – come riporta il sito di Repubblica – non ci sarà nessuna cerimonia prevista per il sorteggio. Saranno ufficializzati direttamente sul sito della Lega giorno 1 settembre. E sicuramente c’è già tanta attesa tra tifosi e addetti ai lavori per scoprire l’ordine delle sfide che ci terranno compagnia fino al mese di maggio del prossimo anno.

