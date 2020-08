Dopo la finale persa contro il Siviglia, Conte ha messo pesantemente in dubbio la sua permanenza all’Inter la prossima stagione

Oltre al risultato finale, l’evento più atteso a margine della finale di Europa League Siviglia-Inter erano sicuramente le parole di Antonio Conte e l’allenatore nerazzurro non ha deluso le aspettative. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il tecnico pugliese ha rilasciato dichiarazioni dal sapore di addio. Ecco le risposte principali sul suo futuro. “Adesso dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo tutti un po’ di giorni di vacanza e poi a mente fredda ci incontreremo e faremo una disamina della stagione e di tutto. In maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell’Inter, con o senza di me”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, incontro Paratici-Conte

LEGGI ANCHE >>> Paratici: “La Roma è un club importante ma”

Calciomercato Inter, Conte verso l’addio

“È stata una stagione dura sotto ogni punto di vista – ha continuato – è giusto riposare prima di prendere una decisione per il bene del club, nella massima cordialità. Non c’è assolutamente astio, ma solamente vedute diverse. Capiremo in maniera serena il da farsi. E’ stata un’esperienza bellissima essere l’allenatore dell’Inter in questa stagione e ringrazio la proprietà per l’opportunità data. Per me ne è valsa la pena. Il mio punto di vista non lo posso dire, eventualmente lo dirò quando ci sarà l’occasione di confrontarsi a mente fredda”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!