Calciomercato Roma, i giallorossi, insieme al Milan, sarebbero sulle tracce di un attaccante francese che milita attualmente nel Saint Etienne

La Roma continua la sua ricerca con l’obiettivo di riuscire a rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Al centro di tutte le questioni ci sono soprattutto le situazioni riguardanti Dzeko e Milik. Il centravanti bosniaco è sempre corteggiato dall’Inter, anche se in questi giorni appare molto più concreto l’interesse della Juventus e del suo nuovo tecnico Andrea Pirlo.

Per quanto riguarda l’attaccante polacco la situazione sembra essere abbastanza complicata, ed è davvero difficile riuscire a fare ipotesi sugli scenari che si andranno a configurare nelle prossime settimane.

Inoltre i giallorossi in attacco devono comunque fare i conti con le probabili partenze di Perotti, Under e Kluivert. Per farla breve ci sarà da fare una mezza rivoluzione.

Calciomercato Roma, interessa Bouanga

Natura quindi che i dirigenti giallorossi si stiano guardando intorno già da tempo per riuscire a trovare dei calciatori che possano fare comodo alla causa del tecnico Fonseca. Le voci di mercato si rincorrono, e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo.

Secondo il sito francese le10sport.com infatti, la Roma sarebbe interessata all’attaccante del Saint Etienne Denis Bouanga. Il calciatore classe ’94, gabonese, ma con cittadinanza transalpina, nell’ultima stagione di Ligue 1 ha realizzato 10 reti e fornito 3 assist per i suoi compagni.

Il suo ottimo rendimento sembra abbia attirato anche le attenzioni di altre squadre europee come Milan, Valencia, Betis Siviglia ed Everton. La situazione rischia quindi di trasformarsi in una vera e propria asta in cui la Roma dovrà essere abile e rapida se vorrà accaparrarsi davvero le prestazioni di Bouanga

