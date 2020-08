Calciomercato Roma, il Milan avrebbe proposto ai giallorossi il prestito di un difensore considerato un esubero dal tecnico Pioli

Continuano a rincorrersi le voci su possibili affari che potrebbero andare in porto nel calciomercato che si aprirà a settembre. Questo infatti è un periodo di grande operosità da parte dei club, che cercano di riuscire a concludere affari ancor prima dell’apertura ufficiale delle compravendite.

Per la Roma si prospettano “grandi manovre” in tutti i reparti. A cominciare infatti dal portiere, nella rosa giallorossa regna l’incertezza in ogni reparto. Tuttavia si spera che dopo l’avvento della nuova società e l’investitura di Morgan De Sanctis nel ruolo di direttore sportivo, che dovrebbe avvenire il 24 agosto, la Roma possa dare una accelerata decisa alle proprie trattative.

Come già scritto in precedenza, uno dei reparti che necessita di particolari innesti è senza ombra di dubbio quello difensivo, visto che gli unici due sicuri di rimanere nella Capitale, al momento sono Mancini e Ibanez. A questo proposito nelle ultime ore si è aggiunta una nuova voce di mercato.

Calciomercato Roma, il Milan ha offerto Leo Duarte

Secondo quanto appreso da AsRomalive infatti, il Milan avrebbe proposto alla Roma il prestito del difensore brasiliano Leo Duarte. Il calciatore potrebbe non rientrare più nei piani del tecnico Stefano Pioli e quindi la dirigenza rossonera starebbe cercando per lui una sistemazione.

Duarte era stato nel mirino della Roma durante l’estate scorsa prima che avvenisse il suo trasferimento a Milano. Adesso invece sembra che il suo nome non scaldi molto l’ambiente giallorosso che vorrebbe prendere in considerazione altri difensori per rinforzare il proprio pacchetto arretrato.

