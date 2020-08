Calciomercato Roma, per Dzeko la decisione più difficile

Il calciomercato della Roma ruota inevitabilmente attorno alla figura di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco resta o andrà via nelle prossime settimane?

Non è un mistero che l’Inter ma, soprattutto, la Juventus vorrebbero avere in rosa il centravanti della Roma. Molto stimato da Pirlo, che punterebbe su di lui come vertice del tridente con Dybala e Ronaldo. La Roma vorrebbe tenerlo ma allo stesso non metterebbe veti alla sua partenza. Insomma pare che la palla sia davvero tra le mani del giocatore, chiamato a prendere una decisione importante.

Calciomercato Roma, Dzeko resta o va via?

Ci sono però diversi modi che spingono Dzeko a continuare a vestire la maglia giallorossa. Come spiega Il Corriere dello Sport c’è da considerare anche l’aspetto familiare. Dzeko si trova benissimo nella capitale e insieme alla moglie Amra ha fatto nascere i suoi primi due figli a Roma. E così sarà anche per la terza, in arrivo a settembre. Dal punto di vista sportivo il centravanti bosniaco è fondamentale per la squadra di Fonseca. Grande leader nello spogliatoio, bomber e allo stesso tempo trequartista di una formazione che non può fare a meno di lui.

Tuttavia ci sono anche motivi per lasciare la capitale, uno su tutti la possibilità di avere la chance di provare a conquistare qualcosa di importante anche in Italia, dopo aver vinto in Germania e Inghilterra. Juventus e Inter insomma rimangono alla finestra, toccherà al calciatore decidere il suo futuro.

Di sicuro per la Roma non sarebbe affatto facile riuscire a trovare un calciatore con le sue caratteristiche. Dentro e fuori dal campo. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 10 milioni di euro e Dzeko ha un contratto con i giallorossi fino al 2022 per un ingaggio di 7.5 milioni a stagione.

