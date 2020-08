Calciomercato Roma, Gattuso dice no a due giallorossi

Il calciomercato Roma vede al momento diverse trattative in ballo con il Napoli. Possibili scambi all’orizzonte tra i club.

Sono in arrivo giorni chiave per capire se i contatti continui con il club partenopeo porteranno alcuni giocatori a cambiare casacca.

Calciomercato Roma, offerti al Napoli Fazio e Kluivert

Come ha rivelato Il Corriere dello Sport, continuano le trattative tra Roma e Napoli. Che stanno cercando una sintonia su diversi giocatori. Ai partenopei piace, e non è una novità, il turco Cengiz Under. Che è destinato alla cessione considerato che con Fonseca ha trovato sempre meno spazio. E del resto la sua partenza può garantire una plusvalenza al club, che non intende lasciarlo partire per meno di 25 milioni di euro.

Alla Roma interessano due calciatori del Napoli, l’attaccante Milik e il difensore Maksimovic, che non sembra intenzionato a rinnovare. I giallorossi avrebbero parlato con il club di De Laurentiis anche di Fazio e Kluivert come possibili contropartite, ma i due giocatori non sembrano rientrare però nei piani tecnici dell’allenatore Gattuso. Indipendentemente dal fatto che Smalling torni o meno nella capitale, l’obiettivo della Roma è quello di garantirsi un altro centrale d’esperienza e Maksimovic pare essere il profilo adatto. Bisognerà sbrigarsi però perché sulle sue tracce ci sono Everton e Fiorentina.

