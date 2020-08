Roma, il risultato del tampone per riscontrare il Coronavirus ha dato esito negativo. Sospiro di sollievo per Nicolò Zaniolo, la famiglia e gli amici

Sono state ore di apprensione per la Roma, ma soprattutto per Nicolò Zaniolo e la sua famiglia. Ore vissute con l’ansia e la paura di aver contratto il Coronavirus. Fortunatamente però, adesso si può tirare un grande sospiro di sollievo. Infatti, i risultati dei tamponi ai quali calciatore, fidanzata, familiari e amici si erano sottoposti, hanno dato tutti esito negativo. A comunicarlo è stata la mamma del 22 giallorosso con un post sul proprio profilo Instagram.

Zaniolo ha trascorso le vacanze in Sardegna e in particolare si trovava a Porto Rotondo, dove c’erano anche altri calciatori di serie A risultati in questi giorni positivi al Covid-19. Preoccupazione quindi giustificata e alimentata ulteriormente dalla risalita della curva dei contagi che sta purtroppo avvenendo in questi giorni in Italia.

Roma, anche la società può sorridere per Zaniolo

Ovviamente anche la Roma può sorridere in questa situazione. La società giallorossa ha dovuto fare i conti nei giorni scorsi con la positività al virus del portiere Antonio Mirante e di due giovani della primavera, e un’altra cattiva notizia avrebbe fatto suonare un serio campanello d’allarme in vista della ripresa degli allenamenti per la prossima stagione.

Adesso il 27 agosto tutti i calciatori effettueranno un ciclo di tamponi al centro sportivo Fulvio Bernardini, prima di iniziare effettivamente il ritiro. Mirante salterà la prima parte della preparazione per terminare la quarantena obbligatoria e poi effettuerà un doppio tampone che in caso di esito negativo gli permetterà di tornare in campo con i suoi compagni.

