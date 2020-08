CALCIOMERCATO ROMA DIRETTORE SPORTIVO AUSILIO NO – Step by step si sta delineando sempre di più la nuova Roma targata Dan Friedkin. Domani dovrebbe essere il giorno giusto per ufficializzare Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo, mentre sfumano dunque tutte le altre ipotesi, almeno per questa stagione.

Calciomercato Roma, la situazione esuberi

L’obiettivo della società è quello di vendere più giocatori in esubero possibili, da Santon a Juan Jesus, da Perotti a Fazio, passando per Under, Florenzi, Schick e Kluivert. Tanti nomi, tante trattative, tanto lavoro da fare e alcuni innesti per regalare a Fonseca il colpo giusto. A proposito, il tecnico sarà confermato

Calciomercato Roma, sfuma Piero Ausilio

Intanto secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, non sono previsti cambiamenti per Piero Ausilio. L’attuale direttore sportivo dell’Inter, infatti, secondo la rosea di oggi in edicola, ha da poco rinnovato il proprio contratto con la società nerazzurra fino al 2022 e difficilmente lascerà Milano. Da capire anche come si evolverà la situazione legata al futuro di Antonio Conte, che potrebbe portare invece un altro addio in casa Inter, quello di Lele Oriali, arrivato ad Appiano Gentile grazie al tecnico pugliese.

