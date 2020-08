Calciomercato Roma, maxi intreccio con la Juventus

Il calciomercato della Roma sembra essere molto legato a quello della Juventus. Sono diverse le trattative in ballo tra i due club.

Tanto lavoro per le due dirigenze in queste settimane di agosto non solo per regalare le pedine adatte al gioco dei due allenatori, ma anche per sistemare la questione bilancio. La Roma ha la necessità di incassare prima di potersi muovere sul mercato, ma grazie agli scambi potrebbero arrivare quei giocatori che Fonseca ha chiesto per tentare un nuovo assalto ad un posto in Champions League.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, triplo scambio all’orizzonte: i dettagli dell’affare

Calciomercato Roma, gli scambi possibili con la Juventus

Mettendo per un attimo da parte il discorso Dzeko, calciatore che continua a piacere molto ai bianconeri, è soprattutto su alcuni scambi che i due club starebbero lavorando. Come riporta il Corriere dello Sport infatti la Juventus potrebbe accogliere nella sua rosa Alessandro Florenzi, giocatore duttile che però non rientra nei piani di Fonseca. Con la Roma che in cambio potrebbe ottenere uno tra Rugani e Romero. I giallorossi sognano Demiral, ma i bianconeri non sembrano intenzionati a cederlo.

Altro scambio del quale parla il quotidiano sportivo è quello che riguarda il centrocampista giallorosso Alessio Riccardi, che pure piace molto ai bianconeri. La stella della Primavera potrebbe approdare a Torino con un calciatore esperto come Mattia De Sciglio che potrebbe fare il percorso inverso. Quest’ultimo potrebbe essere una pedina importante vista la sua duttilità in difesa.

LEGGI ANCHE—->Roma, programmata una partita amichevole a settembre

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!