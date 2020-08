Calciomercato Roma, prima offerta Juventus per Dzeko: secco no

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO JUVENTUS LE ULTIME – Sempre più insistente il pressing della Juventus del neo tecnico Andrea Pirlo sull’attaccante bosniaco. Né lui, né la Roma hanno fatto una mossa ufficiale, ma la Vecchia Signora si sta muovendo in tal senso, preparando le prime offerte al club capitolino.

Calciomercato Roma, rifiutato lo scambio con la Juventus

Secondo quanto riportato da ‘calciomercatoweb.it’, i bianconeri hanno messo sul piatto un giocatore per lo scambio, ricevendo però il ‘no’ secco della Roma. La proposta è stata quella di Cristian Romero, difensore argentino classe ’98, che ha giocato al Genoa in questa stagione. La valutazione del centrale è di 20 milioni di euro, dopo che i bianconeri lo avevano pagato ben 6 milioni in più.

Calciomercato Roma, priorità Dzeko per la Juventus

La compagine di Fonseca però, ha declinato l’offerta confermando il mancato interesse per Romero. La priorità dei bianconeri è trovare un numero nove da affiancare a Cristiano Ronaldo ed il nome preferito al momento sembrerebbe essere quello di Edin Dzeko. Nelle scorse settimane per i Campioni d’Italia si era parlato anche di Jimenez del Wolverampton.

