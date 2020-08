CALCIOMERCATO ROMA PEROTTI FENERBAHCE – Da giorni si parla insistentemente della cessione di Diego Perotti al club turco. Adesso dovremmo essere veramente ai dettagli per il passaggio del ‘Monito’ al Fenerbahce.

Calciomercato Roma, Perotti al Fenerbahce

Secondo quanto riportato dal sito ‘sondakika.com’, siamo alla stretta finale per la cessione del giallorosso. Alla Roma dovrebbero andare, come anticipato già pochi giorni fa, 1 milione e 900 mila euro, circa 16,4 milioni di lire turche. Il calciatore nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere Istanbul per le classiche visite mediche di rito, poi firma e presentazione.

Contratto Perotti-Fenerbahce, i dettagli

L’argentino dovrebbe firmare un contratto di due anni con l’opzione per il terzo. In questa stagione in26 presenze con la maglia giallorossa, ha realizzato sei reti e fornito quattro assist. Non è stata una stagione fortunata per l’ex Boca Juniors, il quale da un paio di anni è alle prese anche con alcuni infortuni. Su di lui anche il papà aveva parlato del suo futuro, con un possibile ritorno in patria, in Argentina. Dalla Turchia riportano come le sue condizioni fisiche sono attualmente normali, nessun problema muscolare.

