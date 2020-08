Nel calciomercato Roma si guarda non solo ai calciatori di Fonseca ma anche a tutte le pedine che ruotano attorno al giallorosso.

Dopo l’acquisizione del club da parte di Dan Friedkin, si è parlato anche del possibile ritorno delle bandiere del club Daniele De Rossi e Francesco Totti. Proprio per l’ex centrocampista e campione del mondo con l’Italia 2006 potrebbero esserci a breve novità. Dopo aver concluso la sua carriera da calciatore con la maglia del Boca Juniors, De Rossi ha deciso quale sarebbe stato il suo futuro, quello di allenatore. E sta dunque studiando per raggiungere questo suo nuovo traguardo.

Calciomercato Roma, De Rossi può allenare le giovanili

Per lui nelle scorse settimane si era parlato anche di un incarico al Bologna, ma dopo l’arrivo di Friedkin il suo futuro potrebbe essere ancora giallorosso. Come ha riportato infatti calciomercato.com, l’intenzione del club giallorosso sarebbe quella di riportare a Trigoria Daniele De Rossi per affidargli la panchina di una delle squadre giovanili. Non quella della Primavera, che rimarrebbe nelle mani del papà Alberto. Un modo per imparare sul campo e passo dopo passo magari iniziare magari la scalata verso la panchina della prima squadra. Emulando tanti altri campioni che, appesi gli scarpini al chiodo, hanno voluto iniziare una nuova carriera da allenatore.

