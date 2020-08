Calciomercato Roma, tre possibili destinazioni per Schick

Il calciomercato della Roma entra nella sua fase cruciale. Ci si avvicina infatti al ritorno in campo in serie A e la società è impegnata a delineare acquisti e cessioni.

Proprio le cessioni al momento sembrano essere la priorità del club giallorosso. Prima di acquistare c’è la necessità di sfoltire l’organico di Paulo Fonseca e per questo motivo ci sono tanti elementi sulla lista dei possibili partenti. Uno sicuro di partire è ad esempio Schick. Che ha concluso da poco la sua stagione in prestito al Lipsia e che ora tornerà a Trigoria visto che il club tedesco non lo ha riscattato.

Calciomercato Roma, anche il Torino su Schick

Una cosa però è chiara, ovvero che il giocatore non rimarrà alla Roma. I giallorosso vogliono monetizzare al massimo la sua cessione, ricavandone almeno 25 milioni di euro. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, al momento sono tre le sue possibili destinazioni. Il Lipsia, dove Schick ha più volte detto di essersi trovato molto bene, potrebbe decidere di fare un investimento e dunque avanzare una nuova proposta alla Roma. Ma sempre in Germania si deve guardare anche al Bayer Leverkusen. Dopo aver perso Havertz le “aspirine” sono alla ricerca di una punta e l’hanno individuata nel talento della Repubblica Ceca.

E poi c’è il Torino, dove Schick ritroverebbe come allenatore Marco Giampaolo, che lo fece esplodere in serie A alla Sampdoria. I granata potrebbero tentare la strada del prestito oneroso con obbligo di riscatto per riportare il calciatore nel campionato italiano.

