CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED – Prosegue il lavoro sull’asse Roma-Londra di Guido Fienga e di colui che sarà ufficialmente il nuovo direttore sportivo del club capitolino, vale a dire Morgan De Sanctis. Obiettivo del calciomercato giallorosso è e rimarrà Chris Smalling. Vani i tentativi da fine luglio ai primi di agosto di provare a trattenere il centrale inglese almeno fino alla prima (e unica) partita di Europa League contro il Siviglia.

Calciomercato Roma, scambio Kluivert-Smalling

I tempi non corrono più fino a qualche settimana fa e la società capitolina può far leva sulla volontà del calciatore, quella della permanenza, o meglio del ritorno, in giallorosso. Da qui a dire però che l’affare si chiuderà ce ne passa. Se la Roma, ad oggi, non può aumentare l’offerta e i Red Devils non vogliono abbassare le pretese, i giallorossi dovranno prima cedere qualche esubero. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, la Roma vorrebbe provare a inserire Justin Kluivert nella trattativa.

Calciomercato Roma, 4 di Premier su Smalling

Secondo quanto riportato dal sito inglese ’90min.com’ il difensore di proprietà del Manchester United piace praticamente a mezzo campionato inglese. Sulle tracce del difensore ci sarebbero West Ham, Newcastle, Everton e Fulham.

