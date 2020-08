Il calciomercato della Roma vive una fase importante anche a livello dirigenziale. I giallorossi infatti cercano un nuovo direttore sportivo.

Durante le prossime settimane sarà Morgan De Sanctis ad occuparsi del mercato giallorosso, proprio nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la sua nomina ufficiale a direttore sportivo. Ma ovviamente la nuova dirigenza guarda avanti e sta cercando una pedina di grande esperienza. Pedina che potrebbe arrivare dall’Inter. Sono infatti giorni molto caldi anche in casa nerazzurra. Scenari molto incerti anche a Milano, dopo le parole di Conte che lasciano pensare ad un addio del tecnico. Anche Ausilio starebbe pensando ad un addio dopo ben 15 anni di militanza in nerazzurro.

Calciomercato Roma, corteggiato Ausilio

Il club giallorosso dunque resta a guardare cosa succederà anche in casa altrui. Ma come ha riportato nella serata di ieri il giornalista Di Marzio su Sky Sport, è proprio la Roma che continua a corteggiare Piero Ausilio dell’Inter. Friedkin infatti lo vorrebbe come dirigente giallorosso. Nella settimana che andrà ad iniziare se ne capirà di più. Ausilio, che ha contratto con l’Inter fino al 2022, farà le sue valutazioni e deciderà il futuro a prescindere da chi sarà il tecnico nerazzurro nel prossimo torneo.

