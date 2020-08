La pianificazione della prossima Roma continua a Londra, dove oggi è arrivato anche il Presidente Ryan Friedkin

Si entra in una fase caldissima per la pianificazione della Roma del futuro. Nel tardo pomeriggio di domenica 23 agosto, Ryan Friedkin è atterrato a Londra. Insieme al Presidente giallorosso, informa ‘romapress.net’, è arrivato nella capitale inglese anche il suo braccio destro, Marc Watts. Nelle prossime ore previste una serie di riunioni con Ryan Friedkin per fare il punto dopo il meeting con Fienga e parlare anche di calciomercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, prima offerta Juventus per Dzeko: secco no

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!