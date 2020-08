Calciomercato Roma, la rivoluzione in corso nel Barcellona potrebbe essere portatrice di occasioni anche per il club giallorosso

Dopo la clamorosa sconfitta per 8 a 2 subita nei quarti di finale di Champions League ad opera del Bayern Monaco, è partita la rivoluzione in casa Barcellona. I primi a farne le spese sono stati il tecnico Quique Setién e il direttore sportivo Eric Abidal sollevati dai rispettivi incarichi.

La panchina blaugrana è stata affidata all’olandese Ronald Koeman, che in vista della prossima stagione ha già avviato una campagna di “epurazione” che comprende alcuni giocatori che in questi anni sono stati determinanti per i successi conquistati dagli spagnoli.

In attacco in particolare, fa rumore l’esclusione di Luis Suarez dai progetti futuri dei catalani. L’attaccante uruguayano è stato messo alla porta da Koeman che secondo Sportmediaset vorrebbe puntare tutto sull’acquisto del centravanti dell’Inter Lautaro Marzinez.

Gli altri nomi eccellenti in uscita sarebbero Rakitic, Vidal e il difensore Umtiti, quest’ultimo accostato più di una volta recentemente alla Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, se parte Dzeko si pensa al polacco

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Daily Express: triplo colpo dalla Premier League

Calciomercato Roma, Umtiti in uscita dal Barcellona

La Roma, come ormai è noto, dovrà cercare di rinforzare in maniera corposa il proprio reparto arretrato. Il primo nome sull’agenda giallorossa rimane sempre quello di Chris Smalling. La dirigenza farà di tutto per riuscire a riportare il centrale inglese nella Capitale. Ma anche se la trattativa dovesse andare a buon fine, serviranno nuovi innesti anche considerando le probabili partenze di Fazio e Juan Jesus.

Ecco allora che la rivoluzione in casa Barcellona potrebbe far tornare di moda il nome di Samuel Umtiti. Già nelle scorse settimane si era parlato di una proposta di prestito da parte dei catalani ai giallorossi per quanto riguarda il difensore camerunese. Vedremo prossimamente se la società capitolina deciderà di affondare per il calciatore oppure preferirà valutare altre opzioni.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!