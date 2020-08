Calciomercato Roma, arriva l’ufficialità di due prestiti da parte dei giallorossi. Cetin va al Verona mentre il giovane Pezzella si accasa alla Reggiana.

Dopo aver dato il via libera nei giorni scorsi, affinché si potesse allenare con il Verona, la Roma ha ufficializzato il passaggio in prestito del difensore turco Mert Cetin al club scaligero. La società giallorossa ha annunciato l’affare attraverso un comunicato in cui si legge: “L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo all’Hellas Verona i diritti alle prestazioni sportive di Mert Cetin. Il calciatore turco giocherà nel club gialloblù fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione e di controopzione. Mert Cetin è arrivato in giallorosso nell’estate del 2019 e in questa stagione ha totalizzato 6 presenze. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per questa nuova esperienza”.

Calciomercato Roma, Pezzella in prestito alla Reggiana

🤝 Salvatore Pezzella ceduto in prestito alla Reggiana fino al 30 giugno 2021. In bocca al lupo!#ASRoma pic.twitter.com/zus6DdqfNS — AS Roma (@OfficialASRoma) August 24, 2020

Nella giornata di oggi, il club giallorosso ha anche ufficializzato il prestito del centrocampista Salvatore Pezzella alla Reggiana. Il calciatore classe 2000, nella scorsa stagione ha militato, sempre in prestito, tra le fila del Modena e adesso approderà ai granata appena tornati in Serie B. L’accordo ha come scadenza la data del 30 giugno 2021.

