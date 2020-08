Calciomercato Roma, Daily Express: triplo colpo dalla Premier League

Calciomercato Roma, secondo il Daily Express i giallorossi potrebbero chiudere tre operazioni in Premier League: i nomi sono quelli di Jorginho, Sokratis e Smalling.

Roma-Premier League, non finisce qui. Secondo il sito del Daily Express la Roma starebbe trattando tre rinforzi dal campionato inglese. Uno di questi è risaputo: si tratta di Chris Smalling, la cui trattativa è ormai diventata estenuante. L’anno scorso Smalling è arrivato in prestito dal campionato inglese insieme a Mkhitaryan e Zappacosta. Solo quest’ultimo non ha reso secondo le aspettative, anche per via di un grave infortunio. Per questo motivo la Roma continua a guardare con interesse agli esuberi dei top club inglesi.

Calciomercato Roma, nel mirino anche Sokratis e Jorginho

Ebbene secondo il Daily Express con l’arrivo di Friedkin ci sarebbero fondi da investire per Jorginho e Sokratis. I due sono in uscita rispettivamente da Chelsea e Arsenal per volere dei due allenatori Lampard e Arteta.

Parte della somma da sborsare per Jorginho arriverebbe dalla cessione di Diawara, che interessa proprio all’Arsenal. E non è detto che l’interesse dei Gunners per Diawara non possa favorire la Roma nella corsa per Sokratis, seguito anche dal Napoli.

