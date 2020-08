Calciomercato Roma, agenda Fienga: gli incontri in programma

Calciomercato Roma, quella che è appena iniziata sarà una settimana sicuramente molto calda per la dirigenza e la squadra giallorossa.

Ci si avvicina ormai a grandi passi verso il ritiro della formazione di Paulo Fonseca, che sul campo inizierà il suo percorso nella nuova stagione agonistica. Ma sarà anche un periodo bollente per il Ceo giallorosso Guido Fienga, chiamato a risolvere alcune situazioni legate ai calciatori. La prima è ovviamente quella legara a Edin Dzeko. Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport il centravanti bosniaco si confronterà con Fienga per capire quale sia la sua situazione. La Juventus continua a corteggiarlo, Pirlo lo reputa fondamentale per il suo gioco. I giallorossi però non intendono cedere il loro numero nove. Ma tutto potrebbe cambiare nel caso in cui fosse Dzeko a chiedere di andare via. In quel caso potrebbe essere imbastita una trattativa con Romero, Bernardeschi e Rugani come possibili contropartite.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, triplo scambio all’orizzonte: i dettagli dell’affare

Calciomercato Roma, le alternative a Dzeko

In caso di partenza dell’attaccante, a quel punto la Roma dovrebbe darsi da fare per trovare un sostituto. Fienga però ha anche altri incontri in programma. Il primo è con Paulo Fonseca, che chiederà lumi riguardo le voci relative all’inserimento di un tattico italiano nel suo staff tecnico. Voci però non confermate a Trigoria. Il tecnico portoghese chiede fiducia e sostegno. E poi ci sarà per Fienga da parlare della questione Zaniolo, con il Ceo che ribadirà l’importanza del numero 22 giallorosso e magari parlerà anche di un futuro nuovo contratto per il calciatore.

LEGGI ANCHE—->Roma, programmata una partita amichevole a settembre

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!