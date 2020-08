Calciomercato Roma, domani visite mediche per Pedro

Calciomercato Roma, domani mattina alle 11 l’attaccante spagnolo Pedro sosterrà le visite mediche e dopo dovrebbe esserci l’ufficialità del suo passaggio in giallorosso

Dovrebbe essere finalmente arrivato il giorno del primo acquisto ufficiale della nuova Roma targata Friedkin. Domani mattina alle 11 infatti, sono in programma a Villa Stuart le visite mediche dell’attaccante spagnolo Pedro.

Il calciatore al termine dell’ultima stagione si è svincolato dal Chelsea e già da tempo ha raggiunto un accordo con la dirigenza giallorossa per trasferirsi nella Capitale. il suo ingaggio è stato fortemente caldeggiato dal tecnico Fonseca. Pedro a 33 anni vanta infatti un curriculum invidiabile di esperienza e successi collezionati vestendo le maglie del Barcellona e appunto dei “Blues” .

In più la sua collocazione in campo può variare a seconda delle circostanze. Il giocatore può infatti ricoprire il ruolo di attaccante esterno, ma anche di centravanti. Una duttilità tattica che potrebbe sempre tornare utile a seconda dell’esigenze della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, quante occasioni dal Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, se parte Dzeko si pensa al polacco

Calciomercato Roma, le condizioni di Pedro

Durante la trattativa per l’arrivo di Pedro alla Roma, si sono vissuti però dei momenti di apprensione. L’attaccante infatti, durante la finale di FA Cup contro l’Arsenal, disputata all’inizio di agosto, ha dovuto lasciare il campo per un infortunio alla spalla. La botta è stata tremenda e il calciatore ha avuto bisogno di un respiratore per riprendere conoscenza.

Dopo l’intervento chirurgico all’arto, la società giallorossa ha cercato di tutelarsi e di capire i tempi di recupero reali per il rientro in campo. Le recenti visite a cui lo spagnolo si è sottoposto, hanno evidenziato la possibilità di essere a piena disposizione del tecnico Fonseca entro la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Quindi, a meno di clamorosi colpi di scena, dopo le visite mediche di domani mattina, dovrebbe arrivare l’ufficialità del suo passaggio alla Roma.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!