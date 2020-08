Calciomercato Roma, novità in arrivo per Zaniolo

Il calciomercato Roma ruota attorno a diverse cessioni previste in questo periodo. Nell’elenco dei partenti però non c’è ovviamente Zaniolo.

L’arrivo di Dan Friedkin a capo del club giallorosso ha scongiurato le voci di cessione del gioiello della rosa di Paulo Fonseca. Un giocatore fondamentale per l’allenatore, che ha superato brillantemente anche l’ostacolo del grave infortunio rimediato al ginocchio. Già protagonista del calcio estivo nell’insolito 2020 vissuto dalla serie A, ora è pronto a prendersi nuovamente la ribalta.

Calciomercato Roma, rinnovo in vista per Zaniolo

La Roma sa benissimo che ha in squadra un vero e proprio portento, per il quale sono stati tanti gli interessamenti da parte di altri club. Juventus in primis. Ma i giallorossi non hanno preso mai in esame l’ipotesi di cederlo. In questa settimana è previsto – come rivela Il Corriere dello Sport – un incontro tra il ceo Guido Fienga e Zaniolo, nel quale si parlerà del suo adeguamento di contratto.

Il club ha rinnovato l’accordo con il calciatore solo l’anno scorso, portando il suo ingaggio a 2.2 milioni di euro. Ma la Roma intende adeguarlo a 3 milioni di euro circa, come i top player della squadra, considerando appunto Zaniolo uno di questi. Un modo anche per far sentire il numero 22 ancor più al centro del progetto giallorosso. Del resto c’è anche da dire che il giovane talento azzurro non ha mai espresso la volontà di lasciare la capitale.

