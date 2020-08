Calciomercato Roma, “scambio” con l’Inter: decide Conte

Calciomercato Roma, “scambio” di direttore sportivo con l’Inter? Conte gradirebbe Petrachi al posto di Ausilio, che passerebbe in giallorosso.

La giornata di domani sarà di fondamentale importanza per il futuro dell’Inter. E, di rimbalzo, anche per quello della Roma. L’allenatore dell’Inter incontrerà infatti il presidente Zhang. Zhang vuole continuare per Conte, anche perché ci sono quasi 50 milioni di euro in ballo fino al 2022, staff compreso. E nonostante l’Europa League non sia arrivata, i risultati sportivi sono comunque migliorati rispetto alla gestione Spalletti.

Se Zhang vuole ricucire lo strappo, la palla passa ora a Conte che dovrà decidere se continuare con l’Inter o tirarsi fuori dai giochi. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, ci sarebbe da parte della società nerazzurra il tentativo di convincere Conte con un’altra mossa decisamente inaspettata.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, triplo scambio all’orizzonte: i dettagli dell’affare

Calciomercato Roma, Petrachi all’Inter e Ausilio in giallorosso?

La mossa sarebbe quella di fare fuori l’attuale direttore sportivo Ausilio sostituendolo con Gianluca Petrachi, amico e conterraneo di Antonio Conte. Petrachi si è separato dalla Roma in modo non certo pacifico. Dopo quasi un mese di sospensione per un litigio con l’ormai ex presidente James Pallotta, a Petrachi è stata inviata una lettera di licenziamento per giusta causa e il caso finirà in tribunale.

Se Petrachi raggiungerà davvero Conte all’Inter, a quel punto sarebbe facile prevedere uno “scambio” di dirigenti con Ausilio in giallorosso.

LEGGI ANCHE—->Roma, programmata una partita amichevole a settembre

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!