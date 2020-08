Calciomercato Roma, dalle voci circolate nelle ultime ore sembra che il centrocampista uruguayano Torreira possa trasferirsi alla Fiorentina

In particolare a scriverlo e La Repubblica, secondo la quale la società viola sarebbe già vicina all’accordo economico con il calciatore attualmente di proprietà dell’Arsenal. Ovviamente poi ci sarebbe da trattare con i “Gunners” il prezzo del cartellino del classe ’96.

Nelle scorse settimane si è parlato più di una volta di un eventuale scambio tra la Roma e l’Arsenal che avrebbe portato Diawara a Londra e appunto Torreira in giallorosso. Sul giocatore è forte anche l’interesse del Torino, visto che il nuovo tecnico granata Marco Giampaolo lo ha già allenato durante il periodo trascorso sulla panchina della Sampdoria.

Calciomercato Roma, la frenata nell’affare Torreira

Pare che il centrocampista uruguayano avesse già manifestato il suo gradimento a un eventuale approdo nella Capitale. La trattativa sembrava ben avviata, quando, improvvisamente, nei giorni scorsi, l’affare ha subito un brusco rallentamento.

Secondo calciomercato.com, pare che lo scambio Diawara – Torreira sia rimasto in stand by a causa dell’agente dell’uruguayano Pablo Betancur. Il procuratore, che rivendicava alcuni pagamenti arretrati da parte della società giallorossa, probabilmente non versati in qualche vecchia trattativa, si è messo di traverso nella realizzazione dell’affare.

Il raffreddamento di questa situazione ha permesso l’inserimento della Fiorentina, che adesso quindi sembrerebbe essere vicina all’acquisto del calciatore. La società guidata dal patron Rocco Commisso, ha intenzione di costruire una squadra con molte ambizioni in vista della prossima stagione e il profilo di Torreira potrebbe fare molto comodo in vista di questo obiettivo.

