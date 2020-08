Calciomercato Roma, rilancio per Schick: è asta a tre

Il calciomercato della Roma vede in questo momento i giallorossi impegnati sopratutto a cedere chi non rientra nei piani tecnici della società.

Cessioni che possono garantire degli importanti introiti a livello economico e nello stesso tempo dare una sfoltita alla rosa di Paulo Fonseca. Attualmente i giocatori in organico sono decisamente troppi. Uno di questi è Schick, reduce da una stagione sicuramente importante vissuta in Germania con la maglia del Lipsia. In Bundesliga si è rilanciato e ora la Roma vuole cederlo a titolo definitivo ricavandone sicuramente un gruzzoletto importante, non meno di 25 milioni di euro.

Calciomercato Roma, il Lipsia torna alla carica

Dopo avere avuto l’opportunità di riscattarlo alla somma di 29 milioni di euro, senza farlo, adesso il Lipsia pare pronto a tornare alla carica. Come riporta Il Corriere dello Sport il club guidato in panchina da Nagelsmann sarebbe pronto a fare una nuova offerta alla Roma per arrivare all’attaccante della Repubblica Ceca. Tuttavia adesso c’è da battere la concorrenza. Perché Schick piace anche al Bayer Leverkusen e Rudi Voeller avrebbe già chiesto informazioni a riguardo. Senza dimenticare il Torino di mister Giampaolo, tecnico che lo ha fatto esplodere in serie A e che sarebbe ben lieto di poterlo allenare di nuovo.

