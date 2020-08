Choupo-Moting Roma, quella volta che fallì un gol incredibile – VIDEO

Choupo-Moting è un possibile rinforzo per la Roma a parametro zero. Prima del gol all’Atalanta in Champions League divenne famoso sui social per un incredibile errore.

Eric Maxim Choupo-Moting, nato ad Amburgo in Germania ma nazionale del Camerun, nelle ultime due stagioni ha giocato (poco) nel Psg. Il suo contratto scadrà il 31 agosto e non verrà rinnovato: è libero di trovare una nuova squadra e la Roma, secondo Il Messaggero e La Gazzetta dello Sport, è interessata.

Arriverebbe a Roma come alternativa a Dzeko, del resto negli ultimi due anni è stato abituato a vedere poco il campo, chiuso da attaccanti del calibro di Cavani, Neymar, Mbappé e Icardi. Ieri, però, nel corso della finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco, Choupo-Moting è stato preferito a Icardi ed è entrato nel secondo tempo. Una mossa contestata all’allenatore Tuchel, visto il gol fallito. Choupo-Moting era stato però decisivo contro l’Atalanta e l’allenatore lo ha mandato in campo sperando nel bis: non è andata così.

Del resto l’attaccante del Camerun aveva già abituato i suoi tifosi a fallire gol incredibili. Nelle 51 presenze col Psg ha segnato 9 gol, il più bello dei quali questo (vedi video) contro il Tolosa nella terza giornata dello scorso campionato di Ligue 1 interrotto nel mese di marzo. Il più importante è quello segnato all’Atalanta che ha consegnato l’accesso alle semifinali di Champions League. L’episodio simbolo della sua esperienza al Psg suo malgrado è però un altro.

Choupo-Moting e quell’errore con lo Strasburgo: quando il video divenne virale

Nel 2019 il Psg era pronto a festeggiare la vittoria del titolo già alla trentunesima giornata. Non aveva però fatto i conti con il suo attaccante. La partita contro lo Strasburgo finì 2-2 e a pesare come un macigno fu un incredibile errore proprio di Choupo-Moting. Dopo avere segnato il gol dell’1-0, fallì quello del 2-1 bloccando sulla linea un tiro diretto in rete del compagno di squadra Nkuku.

Scarsa reattività e tecnica nell’occasione, con il video che divenne subito virale: uno dei gol sbagliati più clamorosi della storia del calcio.

Vedremo se la trattativa con la Roma andrà realmente in porto. Questo video come biglietto da visita non è incoraggiante.

