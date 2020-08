Roma, scelto il capitano per il futuro: conferma assicurata

La Roma si prepara a vivere una settimana molto importante. Fonseca e i suoi ragazzi infatti si ritroveranno presto in ritiro.

Quello in programma in questa convulsa estate del 2020 sarà un ritiro decisamente anomalo. Il campionato ripartirà il prossimo 19 settembre ma tanti giocatori rimarranno poco tempo a disposizione dei loro allenatori. Ci sono infatti da onorare gli impegni con le rispettive nazionali e dunque Fonseca si ritroverà con pochi elementi a disposizione. O quantomeno senza i suoi big.

A proposito di big, questa settimana sarà fondamentale anche per capire il futuro di Edin Dzeko. I giallorossi non vogliono cederlo, ma il calciatore ha delle proposte importanti e toccherà a lui scegliere dove continuare la sua carriera. E’ soprattutto la Juventus a corteggiarlo e il bosniaco potrebbe essere tentato di giocare al fianco di Ronaldo e Dybala.

Roma, Pellegrini può diventare capitano

Non bisogna però dimenticare che Dzeko è anche il capitano della squadra, un leader carismatico dello spogliatoio. Un calciatore insomma imprescindibile per la Roma a 360 gradi. In caso di partenza, dunque, ci sarà bisogno non solo di un nuovo bomber ma anche di un nuovo capitano. Secondo Il Corriere dello Sport sarebbe Lorenzo Pellegrini il calciatore prescelto per vestire la fascia se Dzeko deciderà di lasciare la capitale.

Una scelta, quella di Lorenzo Pellegrini, che vale da ulteriore conferma per il futuro in giallorosso, nonostante un accordo per il rinnovo del contratto ancora da trovare.

