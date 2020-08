Calciomercato Roma, per il terzino si guarda in Inghilterra

Calciomercato Roma, per la fascia sinistra i giallorossi starebbero guardando in Inghilterra e avrebbero puntato un terzino dell’Arsenal

La dirigenza giallorossa continua a guardarsi intorno per riuscire a rimpolpare la rosa in vista della prossima stagione. Le idee sono tante e di conseguenza i rumors di mercato si rincorrono in maniera abbastanza veloce.

Il diktat della società capitolina, nonostante l’arrivo del gruppo Friedkin, rimane sempre quello di piazzare prima gli esuberi e poi cercare eventuali affari che abbiano un costo limitato e che non vadano a pesare troppo sul bilancio soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio.

C’è quindi molto da lavorare per riuscire a regalare al tecnico Fonseca una squadra di qualità capace di poter migliorare il rendimento della passata stagione. E’ possibile ipotizzare che in ogni reparto ci saranno degli acquisti e dei ritocchi, ma, come già scritto, non nello stesso tempo non verranno effettuate delle spese folli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pirlo scarica ufficialmente Higuain

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Icardi rompe col Psg: trattative in corso

Calciomercato Roma, Kolasinac nel mirino

Nel frattempo una nuova voce di mercato è giunta dalla Germania. Secondo Sky Sport Deutschland infatti, la Roma avrebbe puntato gli occhi sul terzino sinistro dell’Arsenal Sead Kolasinac.

Il calciatore, tedesco di nascita ma naturalizzato bosniaco, è in lista di uscita da parte dei “Gunners” che in vista della prossima stagione stanno operando una mezza rivoluzione. Il 27enne quindi non rientrerebbe più nei piani del tecnico Mikel Arteta ela dirigenza biancorossa starebbe cercando possibili acquirenti.

Oltre alla Roma, sempre secondo Sky Sport Deutschland, ci sarebbe anche l’interesse dello Schalke 04, squadra nella quale il calciatore ha militato prima di approdare in Inghilterra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Milik apre al trasferimento ma spara altissimo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, erede Fonseca: le quote dei bookmaker sono chiare

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!