Calciomercato Roma, accelerata per la cessione di Schick

Uno dei nodi del calciomercato Roma è senz’altro la cessione di Schick. Tornato da poco dal prestito al Lipsia, si cerca per luo una nuova destinazione.

L’attaccante della Repubblica Ceca in Germania ha vissuto sicuramente una stagione molto positiva. Nagelsmann ha avuto il merito di rigenerarlo. In Bundesliga Schick è tornato ad essere quel giocatore ammirato ai tempi della Sampdoria. e ora la Roma vuole cederlo a titolo definitivo ricavandone sicuramente un gruzzoletto importante, non meno di 25 milioni di euro.

Dopo avere avuto l’opportunità di riscattarlo alla somma di 29 milioni di euro, senza farlo, adesso il Lipsia potrebbe mordersi le mani. Perché la principale rivale per l’attaccante ceco sta facendo passi avanti per portarlo in squadra. Come riporta infatti anche il giornalista Fabrizio Romano il Bayer Leverkusen sta stringendo per Schick. Dopo aver ceduto la stella Havertz al Chelsea per una somma vicina ai 100 milioni di euro, ora Voeller intende sostituirlo proprio con Schick. Bayer vicino ad accontentare le richieste giallorosse. Su Schick c’è anche un interessamento del Fulham, oltre a quello del Torino del suo mentore Giampaolo.

Bayer Leverkusen are completing paperworks for Kai Havertz to Chelsea and are now pushing to sign Patrik Schick from AS Roma (back from loan @ RB Leipzig). Talks on between the two clubs – also Fulham made an inquiry for Schick on last hours. 🔴 #transfers #Bayer #Schick

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2020