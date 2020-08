Calciomercato Roma, Riccardi in uscita: tre piste possibili

Il calciomercato della Roma prevede la cessione di diversi elementi che non rientrano nei piani tecnici della società. Calciatori che difficilmente troverebbero spazio nella gestione di Paulo Fonseca.

La partenza di alcuni elementi inoltre servirà a recuperare delle importanti risorse economiche da reinvestire poi sul mercato e allo stesso tempo per abbassare il monte ingaggi. E nella lista dei partenti ci sono anche dei giovani molto interessanti. Uno di questi è Alessio Riccardi, che chiusa l’esperienza con la Primavera adesso è pronto a spiccare il volo in serie A. Fonseca non ha puntato sul giovane talento giallorosso, che invece con Ranieri e Di Francesco era riuscito più volte ad affacciarsi in prima squadra nonostante la giovane età.

Proprio Di Francesco potrebbe essere il prossimo allenatore di Alessio Riccardi. Come riporta infatti Il Corriere dello Sport – e come anticipato da Asromalive ancora prima dell’ufficialità di Di Francesco – c’è il Cagliari in pole position per il calciatore giallorosso. Che in Sardegna potrebbe trovare più spazio e mettersi in mostra. Non bisogna però dimenticare che il centrocampista piace anche alla Fiorentina. E che pure la Juventus rimane interessata a lui. E dunque Riccardi potrebbe essere inserito come contropartita in alcuni scambi che i bianconeri stanno provando a imbastire con i giallorossi.

