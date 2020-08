Calciomercato Roma, nuovo scenario per il direttore sportivo

Calciomercato Roma, la conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter potrebbe aprire un nuovo scenario per il ruolo di ds giallorosso

Dopo lo sfogo in seguito alla finale di Europa League persa contro il Siviglia, è arrivato l’incontro chiarificatore tra Antonio Conte e il presidente dell’Inter Zhang. Secondo quanto emerso, le strade del tecnico pugliese e dei nerazzurri sono destinate a non dividersi, almeno per il momento.

La società milanese ha infatti diramato un comunicato in cui si legge:“L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto”.

La conferma del mister sulla panchina nerazzurra potrebbe aprire nuovi scenari che andrebbero a coinvolgere la Roma, soprattutto per quanto riguarda il discorso del nuovo direttore sportivo giallorosso.

Calciomercato Roma, Ausilio potrebbe diventare giallorosso

Bisognerà infatti capire le scelte future che la società dell’Inter prenderà dopo la conferma di Conte. Potrebbero esserci a questo punto delle epurazioni a livello dirigenziale e uno dei nomi che sembra più in bilico sarebbe quello del direttore sportivo Piero Ausilio.

Si potrebbe anche prospettare uno scenario in cui il prossimo ds nerazzurro diventi l’ex giallorosso Gianluca Petrachi, conterraneo e amico di Conte. Se dovesse succedere questo, la Roma potrebbe anche pensare di ingaggiare a sua volta proprio Ausilio in quello che diverrebbe una sorta di “scambio” tra le due società per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo.

