Calciomercato Roma, nella prima conferenza stampa da allenatore della Juventus, Andrea Pirlo ha scaricato ufficialmente Gonzalo Higuain

La nuova avventura di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus è partita ufficialmente oggi. Il nuovo tecnico dei bianconeri ha diretto il primo allenamento e poi si è presentato in conferenza stampa dove ha tracciato le linee guida per i progetti tecnici futuri.

Concetti chiari e decisi come quando da calciatore dettava i tempi di gioco in mezzo al campo. Per quanto riguarda le strategie di mercato, in particolare Pirlo ha dato il benservito a Gonzalo Higuain dichiarando: “Io sono l’allenatore, è normale che voglia alcuni tipi di giocatori, sto parlando con la società ma non lo dico a voi. Con Higuain ho parlato, lo ammiro tantissimo, ha fatto un ciclo imperante qui ma abbiamo deciso che le strade si devono separare”.

Il divorzio tra l’attaccante argentino e la Juventus è stato quindi sancito, e la situazione di mercato che si verrà presumibilmente a creare potrebbe coinvolgere anche la Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Icardi rompe col Psg: trattative in corso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Milik apre al trasferimento ma spara altissimo

Calciomercato Roma, il futuro di Dzeko e Higuain

Non è un mistero infatti che Pirlo sia un estimatore di Edin Dzeko e avrebbe individuato nel bosniaco e nell’attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez, gli obiettivi per l’attacco bianconero in vista della prossima stagione. Il destino di Higuain a questo punto potrebbe incrociarsi anche con la Roma. In passato infatti, il centravanti argentino è stato più di una volta accostato ai giallorossi e non è escluso che la dirigenza della Juve possa proporlo in un eventuale scambio con Dzeko.

Allo stato attuale delle cose c’è da dire però, che sembra difficile che la società capitolina potrebbe accettare una eventuale trattativa del genere, anche perché il profilo di Higuain dalle parti di Trigoria non entusiasma più come qualche tempo fa. Tutt’al più, la Roma potrebbe pensare di ingaggiare l’argentino a parametro zero, ma solo per farlo diventare il vice-Dzeko.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!