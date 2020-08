Calciomercato Roma, erede Fonseca: le quote dei bookmaker sono chiare

Calciomercato Roma, la posizione di Fonseca torna in bilico: secondo i bookmaker il favorito per la sua successione è Maurizio Sarri.

Il futuro di Paulo Fonseca alla Roma torna in bilico, ma non per i bookmaker. Secondo l’operatore Snai infatti la conferma del portoghese alla data del 15 settembre è praticamente scontata, tanto da essere bancata a 1.10. L’indiscrezione di oggi del Corriere dello Sport su una possibile frattura tra Fonseca e la nuova società non trova particolare riscontro nelle quote.

Allo stesso tempo però i quotisti danno un’indicazione chiara su quello che potrebbe essere il futuro allenatore della Roma. Perché alle spalle della conferma di Fonseca, le quote si sono nel frattempo rimescolate e c’è ora un grande favorito per la sostituzione che potrebbe arrivare anche non nell’immediato.

Calciomercato Roma, c’è Sarri nel futuro secondo i quotisti

Secondo i quotisti c’è infatti Maurizio Sarri nel futuro della Roma. Come riporta Agipronews, il principale rivale di Fonseca è proprio l’ex bianconero già accostato la scorsa stagione al club giallorosso, a quota 4,50. Più staccato Mauricio Pochettino: il nome dell’ex Tottenham era stato fatto dopo l’uscita dall’Europa League e ora vale 7,50, mentre il ritorno di Luciano Spalletti sarebbe una sorpresa vista la quota pari a 10,00. Più lontane le opzioni Allegri e Conte, in lavagna a 15,00 e 18,00, così come l’idea De Zerbi, a 25,00. In lista anche la scelta “di cuore” degli ex capitani, De Rossi e Totti, lontani però a 20,00 e 33,00.

