Calciomercato Roma, Fonseca deluso: mercoledì vertice decisivo

Calciomercato Roma, ci si prepara a vivere una nuova stagione agonistica: Paulo Fonseca sarà ancora in panchina? Mercoledì giorno cruciale.

L’allenatore portoghese lo scorso anno ha chiuso con un quinto posto, risultato che non ha portato alla conquista del piazzamento Champions tanto ambito.

Tuttavia sono innegabili i meriti di un tecnico che ha saputo anche cambiare pelle tatticamente alla sua squadra, adattando il suo stile di gioco ai calciatori a disposizione. Nonostante l’eliminazione in Europa League, bisogna sottolineare come il finale di campionato sia stato molto positivo, con 7 vittorie e un pareggio nelle ultime otto gare. L’arrivo di Friedkin al timone della società non sembra destinato a cambiare i piani del club giallorosso, anche se come rivela Il Corriere dello Sport Fonseca è un po’ deluso dall’incertezza che aleggia nei suoi confronti.

Calciomercato Roma, mercoledì Fonseca a Trigoria

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile avvicendamento in panchina o anche dell’ipotesi dell’inserimento nel suo staff di un tattico italiano. Il quotidiano sportivo sottolinea come Fonseca avrebbe gradito un sostegno mediatico da parte del club o dello stesso presidente. Sostegno che non è arrivato. Ad ogni modo Friedkin, con il quale dovrebbe parlare mercoledì, dovrebbe rassicurarlo sulla sua permenanza sulla panchina giallorossa. Difficile pensare a pochi giorni dall’inizio della stagione, del resto, ad un ribaltone.

