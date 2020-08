Calciomercato Roma, altra pretendente in A per Juan Jesus

Il piano del Calciomercato Roma in questa fase prevede la cessione degli elementi che non rientrano nei piani giallorossi.

Manca ormai davvero poco al ritiro dei giallorossi e Paulo Fonseca ha la necessità di lavorare sul campo decisamente con un organico più snello. Non è una novità il fatto che la Roma sia intenzionata a cedere alcuni giocatori che troverebbero poco spazio. Sia per abbassare il monte ingaggi, sia per recuperare delle importanti risorse economiche da poter poi reinvestire. Uno dei giocatori sulla lista dei partenti è Juan Jesus. Lo scorso anno il brasiliano ha collezionato solo 5 gettoni di presenza.

Calciomercato Roma, il Genoa su Juan Jesus

Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interessamento del Cagliari nei confronti del centrale brasiliano. In Sardegna Jesus ritroverebbe come allenatore Di Francesco. Tuttavia i rossoblù non hanno ancora chiuso la trattativa. E come riporta Sky Sport adesso per il calciatore è spuntata fuori un’altra pretendente in serie A. Anche il Genoa, infatti, è in cerca di un difensore d’esperienza e l’avrebbe individuato nell’ex Inter. Comunque destinato a lasciare la Roma a breve.

