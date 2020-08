Calciomercato Roma, Icardi rompe col Psg: trattative in corso

Calciomercato Roma, secondo quanto riportato da Todofichajes Icardi avrebbe rotto col Psg e sarebbe pronto a tornare in Italia: trattative in corso.

Icardi-Roma, forse ci risiamo. L’anno scorso fu uno dei tormentoni estivi legati al calciomercato della Roma, e invece alla fine Dzeko rimase in giallorosso, Higuain alla Juventus e Icardi andò al PSG. Ora però il nome dell’argentino torna a essere accostato a quello della Roma. L’indiscrezione arriva dalla Spagna. Secondo il sito Todofichajes Icardi sarebbe furioso per essere rimasto in panchina per tutta la durata della finale di Champions League contro il Bayern Monaco. E avrebbe anche nostalgia dell’Italia. E così la moglie Wanda Nara, procuratrice del calciatore, avrebbe avviato le trattative per capire se ci sono i presupposti per fare tornare suo marito a giocare in Serie A.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, triplo scambio all’orizzonte: i dettagli dell’affare

Calciomercato Roma, torna di moda Icardi

I club con i quali la trattativa sarebbe già in piedi per il ritorno di Icardi in Italia sono Juventus, Napoli e Roma. La situazione è in divenire. I rapporti con l’allenatore Tuchel sono tesi, ma c’è da capire se il tedesco dopo la sconfitta nella finale di Champions League resterà o meno in carica. Si fa infatti il nome di Massimiliano Allegri come suo possibile sostituto, e questo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Per quanto riguarda la Roma, l’improbabile arrivo di Icardi sarebbe incompatibile con la permanenza di Edin Dzeko, vista la necessità confermata anche dalla nuova proprietà Friedkin di ridurre il monte ingaggi.

LEGGI ANCHE—->Roma, programmata una partita amichevole a settembre

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!