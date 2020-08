Calciomercato Roma, Milik apre al trasferimento ma spara altissimo: chiede un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione.

Il cambio di allenatore della Juventus ha rovinato i piani di Arek Milik. Con Sarri ancora in panchina le possibilità di vestire la maglia bianconera nella prossima stagione sarebbero state molto più alte. L’arrivo di Pirlo cambia le carte in tavola, perché il nuovo allenatore non lo ritiene una priorità. E pare che ci sia proprio il romanista Edin Dzeko tra le sue priorità, ma questa è un’altra storia.

Ebbene vista l’impossibilità presunta di andare alla Juventus, sua meta preferita, Milik avrebbe deciso di aprire alla cessione alla Roma, club che finora invece aveva rifiutato. Secondo quanto riportato da “TuttoNapoli” che cita il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, la richiesta dell’attaccante polacco alla Roma sarebbe però altissima.

Calciomercato Roma, la richiesta di Milik

Milik avrebbe infatti chiesto alla Roma un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Prendere o lasciare, perché altrimenti valuterebbe le offerte dagli altri campionati che pare non manchino. Una richiesta troppo alta per la Roma che conta di trattenere Dzeko e che difficilmente si lancerà in un’operazione del genere. Nonostante l’arrivo di Friedkin al posto di Pallotta, l’obiettivo è quello di ridurre il monte ingaggi e un’operazione del genere non avrebbe senso.

E così la presunta apertura di Milik sembra piuttosto una chiusura, a meno che non sia un punto di partenza per abbassare poi le sue pretese.

