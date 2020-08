Roma, visite mediche a Villa Stuart per Pedro – FOTO

Il nuovo attaccante della Roma Pedro è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto.

Sta per arrivare il momento del primo rinforzo ufficiale per la Roma 2020/2021. Si tratta dell’attaccante spagnolo ex Chelsea Pedro che poco prima delle 11:00 è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito. Già martedì scorso Pedro aveva effettuato una visita specialistica alla spalla per monitorare la situazione dopo l’infortunio nella finale di Fa Cup contro l’Arsenal. La botta fu tremenda tanto che per il calciatore ci fu bisogno di un respiratore per riprendere conoscenza.

Dopo l’intervento chirurgico all’arto, la società giallorossa ha cercato di tutelarsi e di capire i tempi di recupero reali per il suo rientro in campo. La visita a cui lo spagnolo si è sottoposto ha evidenziato la possibilità di essere a piena disposizione dell’allenatore Fonseca entro la fine di settembre o al massimo all’inizio di ottobre.

A questo punto manca solo l’ufficialità, con la firma sul contratto e l’annuncio da parte della società giallorossa.

