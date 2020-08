Calciomercato Roma, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Calciomercato Roma, ecco le quote dei principali bookmaker sui trasferimenti in entrata e uscita del club giallorosso. Non mancano le sorprese.

Quando ci sono soldi di mezzo, è difficile ci siano grandi sorprese. E così, visto che i bookmaker i soldi li mettono in palio, le quote studiate per le operazioni di calciomercato devono essere ritenute affidabili. O quanto meno verosimili. Andando a spulciare tra i palinsesti tutte le quote relative alla Roma, ci si può fare un’idea di quelle che potrebbero essere le trattative.

Le conferme principali riguardano il calciomercato in uscita. Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo sono stati blindati e non partiranno, la loro permanenza in giallorosso è infatti bancata a una quota bassissima. Le cessioni più probabili sono quelle di Cengiz Under (Napoli destinazione più accreditata) e Justin Kluivert. In uscita c’è anche il giovane Alessio Riccardi, e secondo Sisal c’è anche la possibilità che vada a finire al Milan, bancato a 3.00. Una destinazione a sorpresa.

Le quote sono invece in perfetto equilibrio per quanto riguarda il futuro di Edin Dzeko: c’è massima incertezza. L’unico bookmaker che si sbilanci è Bwin, che vede la sua conferma come decisamente più probabile (1.44) rispetto all’addio (2.45).

Calciomercato Roma, Milik obiettivo possibile

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata la sorpresa più grande è la quota di 1.75 proposta da Sisal per Milik alla Roma. Si tratta di una quota molto bassa, soprattutto se messa in relazione con la situazione attuale della trattativa, ancora in salita. Ci saranno delle informazioni particolari o si tratta di una trappola? Secondo Goldbet il passaggio dell’attaccante polacco del Napoli in giallorosso è ben più complicato, bancato a 4.00. Goldbet vede più fattibile l’arrivo a Roma del centrocampista Lucas Torreira (quota 2.50): si parla da tempo di un possibile scambio con Amadou Diawara.

Ricapitolando, secondo i bookmaker la nuova Roma di Fonseca, la prima dell’era Friedkin, ripartirà da Pellegrini e Zaniolo, Dzeko alla fine dovrebbe restare e potrebbero arrivare Torreira e Milik, con le cessioni sicure di Cengiz Under e Justin Kluivert. La risposta arriverà a chiusura palinsesti, giorno 5 ottobre.

