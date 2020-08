Calciomercato Roma, resta viva l’ipotesi di scambio con l’Arsenal

Calciomercato Roma, dopo l’affare Mkhitaryan restano alte le possibilità che vada in porto una nuova trattativa con l’Arsenal.

L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, subentrato nel corso della scorsa stagione a Unai Emery e capace di vincere subito la Fa Cup, ha intenzione di compiere una mezza rivoluzione. Finora sono stati ingaggiati Willian e Cédric Soares a parametro zero più il rientro di Pablo Marí dal Flamengo per 8 milioni di euro. L’emergenza coronavirus ha però colpito le casse societarie portando al licenziamento di 55 dipendenti e per procedere con nuovi acquisti i Gunners avrebbero bisogno di cedere. Oppure di effettuare degli scambi, motivo per cui ci sono parecchi calciatori che potrebbero fare gola alla Roma. Perché l’Arsenal, come anticipato in esclusiva da AsRomaLive, non potendo raggiungere la prima scelta Thomas Partey dell’Atletico Madrid, ha intenzione di assecondare la richiesta di Mikel Arteta che vorrebbe Amadou Diawara.

Calciomercato Roma, i calciatori in uscita dall’Arsenal

I calciatori in uscita dall’Arsenal che potrebbero essere inseriti in un eventuale scambio con la Roma sono tre. Il primo è Lucas Torreira, altro centrocampista con caratteristiche differenti da Diawara. Negli ultimi giorni però c’è stato un forte inserimento della Fiorentina.

Con Kolarov destinato a giocare nella difesa a tre, la Roma è in cerca anche di un esterno sinistro da alternare a Leonardo Spinazzola, ecco perché anche Sead Kolasinac è potenzialmente nel mirino. Un altro calciatore che potrebbe rientrare in un eventuale scambio è il difensore centrale Sokratis. Interessa anche al Napoli in caso di addio di Maksimovic, accostato pure lui ai giallorossi. C’è poi il giovane centrocampista centrale Mattéo Guendouzi, che a 21 anni vanta già 57 presenze in Premier League. Arteta sarebbe pronto a sacrificarlo perché non lo reputa adatto alla sua filosofia di gioco.

