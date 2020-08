Calciomercato Roma, nella trattativa che porterebbe Dzeko alla Juventus, ci sono in ballo i nomi di altri tre calciatori. Si profila un maxi-scambio

Dzeko sì, Dzeko no. Il tormentone dell’estate giallorossa è partito ormai da qualche settimana e ogni giorno che passa la permanenza del bosniaco a Roma appare sempre più in bilico. Sul centravanti sono puntati i fari della Juventus in modo molto intenso.

Il nuovo tecnico Andrea Pirlo ha congedato con risolutezza Gonzalo Higuain e come sostituito desidererebbe soprattutto Dzeko che potrebbe portare con se un mix di qualità ed esperienza da non sottovalutare.

Secondo Sportmediaset in queste ore i bianconeri starebbero facendo passi concreti in avanti per completare la trattativa. Un’operazione in cui potrebbero rientrare inoltre anche altri giocatori.

Sempre secondo Sportmediaset infatti, si potrebbe profilare lo scenario di un cui sarebbero coinvolti anche Florenzi, Perin e il solito Rugani, il cui nome compare ogni volta che si parla di un eventuale affare tra la Roma e la Juventus. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, Conte non molla Dzeko

Sul centravanti bosniaco comunque non sarebbe tramontato neanche l’interesse dell’Inter. Il tecnico Antonio Conte, fresco di riconferma sulla panchina nerazzurra, è un vecchio estimatore di Dzeko e già l’anno scorso ha spinto molto nei confronti della società affinché riuscisse a portarlo a Milano.

Ed è probabile che anche in questo calciomercato proverà un ulteriore assalto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, l’attaccante giallorosso sarebbe la prima scelta se Lautaro Martinez dovesse partire, destinazione Barcellona.

