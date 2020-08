Calciomercato Roma, la Juventus prova a piazzare l’esubero: offerto il centrocampista Khedira ai giallorossi che hanno però rifiutato.

Continuano le trattative tra Roma e Juventus alla ricerca della plusvalenza giusta. Tutte e due le società visti i rapporti amichevoli tra Guido Fienga e Fabio Paratici sarebbero intenzionate a fare una plusvalenza con uno scambio come già successo l’anno scorso con Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini. I nomi in ballo sono tanti e secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sporto se ne sarebbe aggiunto un altro.

La Juventus avrebbe infatti proposto alla Roma il centrocampista Sami Khedira. Il calciatore a 33 anni è pronto a cambiare aria, il suo futuro è lontano da Torino nonostante le parole di Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore della Juventus non si è espresso in modo netto come con Gonzalo Higuain, che non fa più parte del progetto. Ha semplicemente detto che Khedira è infortunato e che quando sarà recuperato verranno fatte delle valutazioni.

Proprio i continui infortuni e l’ingaggio molto alto rendono però il calciatore poco appetibile per la Roma che ha fatto capire di non essere interessata.

Calciomercato Roma, la Juventus insiste per Dzeko

Nel frattempo la Juventus è decisa a insistere per Edin Dzeko, che entro domani dovrebbe incontrare i dirigenti giallorossi e chiarire una volta per tutte il suo futuro. Se vorrà cambiare aria, la Juventus lo accoglierebbe a braccia aperte. I bianconeri non vorrebbero però sborsare quei 20 milioni di euro richiesti dalla Roma e vorrebbero anche in questo caso provare uno scambio. La lista dei calciatori in esubero e offerti alla Roma è lunga, ci sono Perin, Romero e Rugani.

La Roma dall’altra parte ha invece proposto alla Juventus Florenzi e Riccardi. Trovare un accordo è difficile, ma le possibilità che le due società facciano un altro scambio anche questa estate restano abbastanza alte.

