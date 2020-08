Calciomercato Roma, incontro con Dzeko: se parte c’è l’alternativa

Il calciomercato della Roma sta per entrare nel vivo, ma i movimenti in attacco dipendono dalla conferma o meno di Edin Dzeko.

I futuri movimenti del club giallorosso saranno legati soprattutto alla decisione che verrà presa su Edin Dzeko. Il pressing della Juventus nei confronti del bomber di Sarajevo è costante e anche l’Inter è fortemente interessata. La Roma non vorrebbe cederlo, nonostante il suo ingaggio pesi parecchio sul bilancio. Ma giocatori come il bosniaco, leader in campo e nello spogliatoio, difficilmente possono essere sostituiti. Ha già scritto pagine importanti della storia della Roma e punta a scalare ancora la classifica dei marcatori del club. Se però il calciatore deciderà di accettare la corte dei bianconeri, allora ci sarà bisogno di un nuovo grande bomber.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, l’agenda di Fienga: gli incontri in programma

Calciomercato Roma, Piatek l’alternativa

Come riporta Il Corriere dello Sport, non sembrano convincere molto come alternative Mandzukic e Choupo-Moting, calciatori che potrebbero arrivare a costo zero. Il primo nome in caso di addio di Dzeko rimane sempre quello di Milik. Ma ora si fa largo anche l’ipotesi Piatek. Il polacco a gennaio era passato all’Hertha Berlino ma in Bundesliga non ha reso per come ci si aspettava. E il ritorno in Italia non è così improbabile per un giocatore la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro. L’aver giocato in serie A con Milan e Genoa potrebbe essere un vantaggio, visto che conosce già bene il campionato.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, quante occasioni possibili dal Barcellona

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!