Calciomercato Roma, tra i giallorossi e il Torino si profilano intrecci di mercato che coinvolgono i nomi di diversi calciatori

Le voci di mercato che coinvolgono la Roma e il Torino si rincorrono ormai da qualche tempo. Nelle scorse settimane infatti più di una volta si è parlato di possibili trattative tra i giallorossi e i granata. Il primo rumor di mercato ha visto al centro dellla scena il portiere Salvatore Sirigu, che la società capitolina ha individuato come possibile sostituto in caso di partenza di Pau Lopez.

Il presidente del Toro Urbano Cairo tuttavia, durante la presentazione del tecnico Giampaolo, ha smorzato gli entusiasmi provenienti da Trigoria confermando l’estremo difensore anche per la prossima stagione. Una dichiarazione che però a molti è parsa solo di facciata. Sirigu sarebbe infatti ai ferri corti con la dirigenza granata e il suo nome in realtà sarebbe nella lista dei possibili partenti.

Nelle ultime ore intanto, sembrano essere spuntati nuovi intrecci di mercato sull’asse Roma – Torino.

LEGGI ANCHE >>> Roma, la lista dei calciatori convocati per il ritiro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Sportmediaset: maxi-scambio per Dzeko

Calciomercato Roma, sondaggio per Belotti

Con il destino di Edin Dzeko sempre più in bilico, la dirigenza della Roma si sta guardando intorno per riuscire a trovare un bomber che possa sostituire il bosniaco in caso di una eventuale sua partenza. A questo proposito, secondo Tuttosport, i giallorossi avrebbero effettuato un sondaggio per il cannoniere del Torino Andrea Belotti. Oltre alla club capitolino, anche Napoli, Everton, Inter, Newcastle e Fiorentina avrebbero chiesto informazioni ai granata per il “Gallo”, ma al momento il presidente Cairo non avrebbe intenzione di cedere il suo centravanti.

Nello stesso tempo però la dirigenza del Torino condividerebbe con la Roma l’interesse per altri calciatori come Piatek e Torreira. In più il sogno del tecnico Giampaolo rimane sempre quello di poter allenare di nuovo Patrik Schick, che però sembra essere vicino al ritorno in Bundesliga con il Bayer Leverkusen favorito sul Lipsia.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!