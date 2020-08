Calciomercato Roma, le ultime su Smalling e Schick

Il calciomercato Roma in questi giorni è davvero bollente. Tante cessioni e acquisti in vista per il club giallorosso.

La dirigenza è impegnata a regalare a Paulo Fonseca le pedine richieste per rinforzare la rosa, ma nello stesso tempo c’è bisogno di sfoltire l’organico. Sia per incassare delle importanti risorse economiche, sia per abbassare il monte ingaggi. C’è insomma tanto lavoro da fare in queste settimane.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, l’agenda di Fienga: gli incontri in programma

Calciomercato Roma, altro tentativo per Smalling

Come riporta Il Corriere dello Sport, in questo momento il club giallorosso è impegnato soprattutto in due trattative. La prima è in entrata e riguarda Chris Smalling. E’ risaputo che Fonseca reputa l’inglese uno dei perni della sua squadra e la dirigenza vuole accontentare la sua richiesta. I giallorossi sono pronti ad offrire allo United 17 milioni di euro, gli inglesi ne vorrebbero però 22. Una trattativa che ormai va avanti da diversi mesi, con il tempo che però stavolta gioca dalla parte della Roma.

L’altra trattativa calda è invece in uscita e riguarda Patrick Schick. L’attaccante della Repubblica Ceca sembra destinato a rimanere in Germania. Ma non al Lipsia, che non l’ha riscattato, bensì al Bayer Leverkusen. Rudi Voeller ha infatti scelto lui come sostituto del partente Havertz ed è pronto a mettere sul piatto una somma vicina ai 30 milioni di euro. Se l’affare andrà in porto, questa cessione costituirà una ricca plusvalenza per il club.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, quante occasioni possibili dal Barcellona

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!