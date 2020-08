Messi alla Roma, il web si scatena: i post più divertenti

Il probabile addio di Lionel Messi al Barcellona ha scatenato i sogni di tutti i tifosi del mondo. Sul web è presente una raccolta di meme davvero esilaranti

Per la pace di tutti i tifosi della Roma, all Dio del calcio che scese in Terra, Gli darei la n 10 Gli farei decidere il nuovo Stemma. Gli farei costruire pure il nuovo #StadiodellaRoma #Messi #ASRoma #MessiallaRoma @WeAreMessi pic.twitter.com/CeLfaHEemS



La notizia più importante in questi giorni per quanto riguarda il calciomercato è sicuramente l’annuncio del divorzio tra Lionel Messi e il Barcellona. Il campione argentino ieri, ha manifestato il suo desiderio di cambiare casacca alla dirigenza blaugrana e, inevitabilmente, tutto i tifosi del mondo hanno iniziato a riempire le bacheche dei social con immagini che ritraggono il calciatore con indosso la maglia della propria squadra del cuore.

Anche i supporter della Roma si sono dati da fare in questo senso. Ecco alcuni post divertenti che ritraggono Messi in giallorosso.

Messi interested in signing for Roma 😱😱😱 Source: Fabrizio Romaxilo pic.twitter.com/wYA4pe3nan

Nel frattempo la delusione dei tifosi del Barcellona è salita alle stelle, e in queste ore i supporter blaugrana stanno paragonando Messi a Totti elogiando “l’amore incondizionato” dell’ex capitano giallorosso nei confronti della Roma.

Toti no es Messi, crec q Messi ha estat el millor jugador del món, però Messi com a capita del Barça no es por comparar amb Toti capità de la Roma. Després de 20 anys , no tinc clar q Messi hagi fet cap esforç per ser el capità del Barça, …

— Fura (@Fura96090597) August 26, 2020