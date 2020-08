Il calciomercato della Roma al momento vede il club impegnato prima di tutto a cedere gli elementi che non rientrano nei piani dell’allenatore.

Calciatori che troverebbero poco spazio in campo e dunque cedibili. La lista è decisamente lunga e la dirigenza giallorossa dalle loro cessioni intende ricavare una importante somma economica per alleggerire il bilancio e nello stesso tempo anche il monte ingaggi. Tra i calciatori che il club potrebbe decidere di lasciar partire, in caso di offerta importante, c’è Justin Kluivert. L’olandese sembra essere stato penalizzato dal cambio modulo di Fonseca alla fine della scorsa stagione e dunque la Roma non direbbe di no se arrivare una offerta congrua al valore del figlio d’arte. Esterno ancora giovanissimo, classe 1999, ma che ha fatto già vedere ottime cose in serie A.

Calciomercato Roma, il Benevento su Kluivert

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio il neopromosso Benevento ha messo nel mirino proprio Justin Kluivert. Una operazione che però al momento pare essere complicata. Sarà difficile convincere il calciatore e anche il club capitolino, che in caso di cessione chiede una somma importante, almeno di 25 milioni di euro. Sempre i campani stanno cercando di arrivare a Bonaventura, centrocampista svincolato che nei mesi scorsi era stato accostato alla Roma ma che ora non sembra rientrare tra le idee di mercato dei giallorossi.

