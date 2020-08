Calciomercato Roma, sfuma l’obiettivo Castrovilli per il centrocampo giallorosso. La Fiorentina vuole blindare il calciatore

Tra i calciatori seguiti dalla Roma per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, compare il nome di Gaetano Castrovilli. La dirigenza giallorossa ha provato a intavolare con la Fiorentina una trattativa per riuscire ad acquistare il classe ’97, ma ha sempre trovato davanti a se un muro quasi impossibile da scalfire.

Il patron viola Rocco Commisso ha intenzione di costruire una squadra ambiziosa capace di lottare per traguardi importanti, e il centrocampista rappresenta uno dei punti fermi in questo progetto. A tal proposito secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza viola starebbe mettendo in atto una strategia per blindare Castrovilli e riuscire a trattenerlo in riva all’Arno.

Calciomercato Roma, la Fiorentina blinda Castrovilli

Il piano della Fiorentina per blindare il centrocampista prevede un ulteriore rinnovo del contratto, fino al 2025, e un cospicuo ritocco dell’ingaggio che permetterebbe al calciatore di ricevere uno stipendio da Top Player. La trattativa tra le parti dovrebbe concludersi in maniera rapida anche perché la volontà del calciatore è quella di restare a Firenze almeno per il momento.

Nel frattempo sembra che i viola abbiano puntato anche un altro obiettivo della Roma per il centrocampo. Si tratta di Lucas Torreira che al momento milita tra le fila dell’Arsenal. In particolare, secondo alcune voci, sembra che tra il calciatore e la dirigenza gigliata esista già un’intesa di massima per il trasferimento. Resta adesso da convincere la società inglese e riuscire a trovare soprattutto un accordo sul prezzo del cartellino del giocatore uruguayano.

