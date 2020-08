Calciomercato Roma, organico da sfoltire: le ultime sulle cessioni

Il calciomercato della Roma per adesso è incentrato sulle cessioni. Sono ben 35 gli elementi convocati per il ritiro giallorosso.

Paulo Fonseca ha la necessità di lavorare sul campo con un gruppo più ristretto, senza dimenticare i nuovi possibili arrivi. E nello stesso tempo anche la società deve cedere quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico. Recuperando così delle risorse importanti e nello stesso tempo anche alleggerendo il bilancio.

Nell’elenco dei convocati ci sono i portieri Pietro Boer, Pau Lopez, Antonio Mirante e Robin Olsen. Quindi i difensori Devid Bouah, Riccardo Calafiori, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Roger Ibanez, Juan Jesus, Rick Karsdorp, Aleksandar Kolarov, Gianluca Mancini, Bruno Peres, Davide Santon, Moustapha Seck e Leonardo Spinazzola. I centrocampisti sono Ante Coric, Bryan Cristante, Amadou Diawara, Javier Pastore, Lorenzo Pellegrini, Alessio Riccardi, Jordan Veretout, Nicolò Zaniolo e Gonzalo Villar. Gli attaccanti invece Mirko Antonucci, Edin Dzeko, Justin Kluivert, Henrikh Mkhitaryan, Carles Perez, Diego Perotti, Pedro Rodriguez, Patrik Schick e Cengiz Under.

Calciomercato Roma, Diawara e Florenzi tra i partenti

Come riporta Il Corriere dello Sport la Roma vorrebbe monetizzare al massimo la cessione di Diawara. Nessuno scambio con l’Arsenal ma una richiesta di 30 milioni di euro. Possibile futuro inglese anche per Florenzi. Atalanta e Fiorentina sono alla finestra, ma per adesso la destinazione più probabile dell’ex capitano giallorosso è l’Everton di Ancelotti. Per Schick si attende un passo ufficiale da parte del Bayer Leverkusen, che sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro per l’attaccante ceco. Under e Riccardi potrebbero essere inseriti nella trattativa con il Napoli per Milik. Anche Santon potrebbe partire, sulle sue tracce ci sono l’Osasuna e il Besiktas.

