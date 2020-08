Calciomercato Roma, secondo il giornalista Luca Momblano la Juventus avrebbe altri obiettivi per l’attacco e Dzeko rappresenterebbe solo l’ultima scelta

Il ritornello che riguarda il futuro di Edin Dzeko è destinato a risuonare ancora nelle orecchie di tutti gli appassionati di calcio italiani e non solo. Il calciatore è arrivato oggi a Trigoria per sottoporsi al tampone prima della ripresa degli allenamenti in vista della prossima stagione. Il bosniaco però si è fermato solo pochi minuti all’interno del centro sportivo, e quindi, almeno per il momento, non è andato in scena nessun incontro con la dirigenza giallorossa.

Su di lui, come ormai risaputo, è forte l’interesse di Juventus e Inter, con i bianconeri che in questi giorni sembrano in vantaggio rispetto ai nerazzurri. In queste ore però, una voce contraria si è alzata fuori dal coro, smontando di fatto il reale interesse della Vecchia Signora nei confronti dell’attaccante.

Calciomercato Roma, “Dzeko quarta scelta”

Luca Momblano infatti, a CasaJuventibus, ha dichiarato che il bosniaco sarebbe la quarta scelta per quanto riguarda l’attacco bianconero, negando di fatto l’intenzione del tecnico Andrea Pirlo di averlo assolutamente per sostituire Gonzalo Higuain.

Se l’affermazione del giornalista corrispondesse alla realtà, si potrebbero prefigurare nuovi scenari per il futuro del centravanti. Potrebbe materializzarsi infatti la possibilità di una sua permanenza a Roma, ma nello stesso tempo resterebbe in piedi anche l’ipotesi di un rilancio dell’Inter per il calciatore.

Antonio Conte infatti vorrebbe Dzeko in rosa indipendentemente dalla eventuale cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Già durante l’estate scorsa l’allenatore pugliese ha spinto tanto nei confronti della propria dirigenza per l’acquisto del calciatore, che invece decise di prolungare il proprio contratto con la Roma.

